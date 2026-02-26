AKTIE IM FOKUS: Nvidia rutscht nach Analystencall nachbörslich leicht ins Minus.

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Nvidia-Aktien (NVIDIA) haben am Mittwoch nachbörslich von der Zahlenbekanntgabe und dem Ausblick nur kurz stark profitiert. In einer ersten Reaktion zog der Kurs des weltweit wertvollsten Unternehmens deutlich an und kletterte wieder über die Marke von 200 Dollar. Das Niveau konnte das Papier aber nicht lange halten.

Zum Ende einer Telefonkonferenz mit Investoren gegen 0.30 (MEZ) rutschte die Aktie im Vergleich zum regulären Handel leicht ins Minus. Händler führten dies unter anderem auf Aussagen der Finanzchefin Collette Kress über einen langfristig möglicherweise stärker werdenden Druck chinesischer Konkurrenten zurück. Zudem habe es wenig Details dazu gegeben, wie sich der optimistische Umsatzausblick zusammensetzt.

Wie immer in den vergangenen Quartalen wurden die Nvidia-Zahlen mit Spannung erwartet. Und der größte Profiteur des KI-Booms hat wieder einmal eindrucksvolle Zahlen abgeliefert. Im vergangenen Quartal sprang der Umsatz im Jahresvergleich um 73 Prozent auf 68 Milliarden Dollar (57,7 Mrd Euro) hoch. Nvidia übertraf damit die Erwartungen der Wall Street. Selbst im Vergleich zum Quartal davor gab es ein Plus von 20 Prozent.

Im laufenden Quartal soll der Erlös auf 78 Milliarden Dollar klettern - Experten hatten im Schnitt mit einer Prognose von rund 73 Milliarden Dollar gerechnet. Im Geschäftsjahr 2025/26 setzte Nvidia fast 216 Milliarden Dollar um - zwei Drittel mehr als im Jahr davor. Unter dem Strich verdiente der Konzern in den zwölf Monaten bis Ende Januar 120 Milliarden Dollar; ein Plus von 65 Prozent.

Nvidias Aktienkurs befindet sich seit einigen Jahren auf einem Höhenflug. Im vergangenen Oktober war der Kurs bis auf 212 Dollar geklettert. Nvidia war damals das erste Unternehmen mit einem Börsenwert von mehr als fünf Billionen Dollar. In den Wochen und Monaten nach dem Rekordhoch fiel der Kurs zeitweise wieder bis auf 170 Dollar zurück, bevor er sich zuletzt wieder erholte und an die Marke von 200 Dollar heranrobte.

Aktuell wird Nvidia an der Börse mit knapp 4,8 Billionen Dollar bewertet und liegt damit deutlich vor Apple. Der iPhone-Hersteller kommt derzeit auf gut vier Billionen Dollar./zb