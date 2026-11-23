NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.11.2026 15:34:38
AKTIE IM FOKUS: Nvidia springen hoch - Jensen Huang kehrt als Chef zurück
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Nachricht über die Rückkehr von Jensen Huang als Vorstandschef (CEO) von NVIDIA hat die Aktie des KI-Chipriesen am Montag kurz vor dem Börsenstart kräftig nach oben katapultiert. Zuletzt betrug das Plus 31,3 Prozent auf 165 US-Dollar.
Nvidia gab bekannt, dass Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder als Präsident und CEO sowie als Mitglied des Verwaltungsrats eingesetzt wurde. Zuvor habe der Verwaltungsrat Rückmeldungen von hochrangigen Vertretern der US-Regierung erhalten. Demnach hieß es, dass die Rückkehr von Huang kein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle. Zugleich wird der Verwaltungsrat seine Untersuchung über die Affäre Huangs mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin bis zum Abschluss fortführen.
"Nach dem heftigen Ausverkauf liefert das Comeback dem angeschlagenen Markt einen kräftigen Vertrauensschub", kommentierte Salah-Eddine Bouhmidi von IG Markets. "Die Erleichterung reicht dabei weit über Nvidia und den KI-Sektor hinaus."
Der IG-Chefstratege erinnerte daran, dass Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk sowie Präsident Donald Trump sich bereits für Huangs Wiedereinsetzung ausgesprochen hatten. "Trumps erneute öffentliche Rückendeckung dürfte die Hoffnung auf dessen Rückkehr zusätzlich gestärkt haben", erklärte er. Wie heftig die Kurse nun reagierten, zeige, wie sehr das Vertrauen in Nvidia und den gesamten KI-Boom an einer einzigen Person hänge. "Für viele Anleger scheint mit Huang auch die Hoffnung zurückzukehren, dass die Erfolgsgeschichte weitergeht."/ck/stk
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