NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.11.2026 15:12:38
AKTIE IM FOKUS: Nvidia steigen trotz Bericht über Fund von KI-Chips in China
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger bleiben nach der zur Wochenmitte begonnenen, beeindruckenden Erholung im US-Techsektor risikofreudig und greifen am Freitag wieder bei der Aktie von NVIDIA zu. Vorbörslich stieg das Papier des KI-Chipspezialisten um 2,4 Prozent auf 152,91 US-Dollar. Dabei scheint es für die Anleger kaum eine Rolle zu spielen, dass Blackwell-Prozessoren inzwischen offenbar von zwei chinesischen Unternehmen in einem Rechenzentrum in Shanghai verbaut wurden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf ihr vorliegende Unterlagen berichtete.
Die Unterlagen belegen laut Bloomberg, dass Nvidias Prozessoren in ein chinesisches Rechenzentrum gelangt sind, das Verbindungen zur mutmaßlichen Spionin Alice Huang und dem KI-Infrastruktur-Unternehmen Megaspeed aufweist, welches Huang als Chefin bis Sommer 2025 geleitet hatte.
Nachdem kürzlich Medien publik gemacht hatten, dass Huang eine Affäre mit dem gleichnamigen Nvidia-Chef Jensen Huang hatte, war es zu heftigen Börsentumulten gekommen - vor allem weil Jensen Huang den Chefposten zwischenzeitlich aufgegeben hatte. Am vergangenen Freitag noch war die Aktie bei 124,50 Dollar auf ein Tief seit Mitte Mai 2025 abgesackt.
Seit Montag ist Jensen Huang jedoch wieder im Amt, wodurch an jenem Tag der Aktienkurs um 31 Prozent in die Höhe geschossen war. Doch auf diese Kurserholung war bereits am Dienstag und Mittwoch eine insgesamt rund zehnprozentiger Konsolidierung gefolgt./ck/gl/mis
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