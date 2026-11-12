OHB Aktie

OHB ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.11.2026 10:36:38

AKTIE IM FOKUS: OHB sacken nach Auftaktgewinnen ab - Ergebnis enttäuscht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz bestätigter Jahresziele ist die OHB(OHB SE)-Aktie am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen unter Druck geraten. Zuletzt büßte das Papier des Raumfahrtunternehmens knapp 6 Prozent auf 199,20 Euro ein und sackte damit unter die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die es erst kürzlich wieder überwunden hatte.

JPMorgan-Analyst David Perry hob hervor, dass das bereinigte operative Ergebnis des dritten Quartals 7 Prozent unter dem Analystenschnitt (Konsens) herausgekommen sei. Ebenso liege der bereinigte freie Cashflow unter dem Konsens. Er hatte Kursverluste deshalb bereits erwartet und erhofft sich nun nähere Erläuterungen zu den Zahlen während der Telefonkonferenz an diesem Nachmittag.

Zugleich wies der Experte in seinem Kommentar aber darauf hin, dass OHB langfristig angelegte Programme verfolge, weshalb die Quartalszahlen starken Schwankungen unterliegen können./ck/ajx/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu OHB SE

mehr Nachrichten

Analysen zu OHB SE

mehr Analysen
12.11.26 OHB Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

OHB SE 177,40 -9,12% OHB SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt legt im Freitagshandel zu. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen