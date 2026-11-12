OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|
12.11.2026 10:36:38
AKTIE IM FOKUS: OHB sacken nach Auftaktgewinnen ab - Ergebnis enttäuscht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz bestätigter Jahresziele ist die OHB(OHB SE)-Aktie am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen unter Druck geraten. Zuletzt büßte das Papier des Raumfahrtunternehmens knapp 6 Prozent auf 199,20 Euro ein und sackte damit unter die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend, die es erst kürzlich wieder überwunden hatte.
JPMorgan-Analyst David Perry hob hervor, dass das bereinigte operative Ergebnis des dritten Quartals 7 Prozent unter dem Analystenschnitt (Konsens) herausgekommen sei. Ebenso liege der bereinigte freie Cashflow unter dem Konsens. Er hatte Kursverluste deshalb bereits erwartet und erhofft sich nun nähere Erläuterungen zu den Zahlen während der Telefonkonferenz an diesem Nachmittag.
Zugleich wies der Experte in seinem Kommentar aber darauf hin, dass OHB langfristig angelegte Programme verfolge, weshalb die Quartalszahlen starken Schwankungen unterliegen können./ck/ajx/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OHB SE
|
15:58
|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel TecDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
|
12.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
12.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu OHB SE
|12.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|OHB SE
|177,40
|-9,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt legt im Freitagshandel zu. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.