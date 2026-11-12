AKTIE IM FOKUS: Optimistischere Mittelfristziele treiben Siemens Richtung Rekord

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Rekordgeschäftsjahr 2025/26 und angehobene Mittelfristziele haben die Siemens-Aktie am Donnerstag vorbörslich in Richtung Rekordhoch getrieben. Auf Tradegate gewann das Papier, das sich in den vergangenen drei Handelstagen bereits deutlich erholt hatte, 4,3 Prozent auf 288,95 Euro. Sein Rekordhoch hatte es Ende August bei 291,70 Euro erreicht.

Das Technologieunternehmen profitiert eigenen Angaben zufolge von einer hohen Nachfrage nach Elektrifizierung, Digitalisierung und Industrieller KI sowie aufgrund von Rechenzentren./ck/mis