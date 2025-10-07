Oracle Aktie

Oracle

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

07.10.2025 18:37:39

AKTIE IM FOKUS: Oracle sacken ab - Bericht: Cloud-Computing-Geschäft enttäuscht

NEW YORK (dpa-AFX) - Sorgen mit Blick auf das Cloud-Computing-Geschäft haben am Dienstag die Aktien von Oracle stark belastet. Die Papiere des US-Softwarekonzerns sackten um mehr als fünf Prozent auf fast 277 Dollar ab und zählten damit zu den schwächsten Werten im S&P 500. Der breit aufgestellte Index stand 0,6 Prozent im Minus.

Die Gewinnmarge von Oracle im Bereich Cloud Computing sei geringer als von vielen Analysten erwartet, hieß es in einem Bericht des Portals "The Information" unter Berufung auf interne Unternehmensdokumente. Oracle erzielt in diesem Geschäftsfeld Umsätze mit der Vermietung von Servern mit Chips von NVIDIA. Die Aktien des Chipherstellers drehten nach Bekanntwerden der Nachricht leicht ins Minus. Zuvor hatten sie deutlich im Plus notiert./la/he

