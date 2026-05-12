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12.05.2026 11:47:38

AKTIE IM FOKUS: Patrizia steigen - Warburg lobt Kostendisziplin

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Quartalsergebnisse haben der Aktie von Patrizia (PATRIZIA SE) am Dienstag im schwächelnden Gesamtmarkt Gewinne beschert. Sie legte am späteren Vormittag um 3,6 Prozent auf 7,57 Euro zu und war damit zweitstärkster Wert im Kleinwerte-Index SDAX.

Der Kurs setzte sich zudem nach oben hin ab von der 21- und der 50-Tage-Durchschnittslinie, die als charttechnische Indikatoren für den kurz- und mittelfristigen Trend beachtet werden. Einen Widerstand bildet nun vor allem die langfristige 200-Tage-Linie, die etwas über 7,70 Euro verläuft.

Der Anbieter von Immobilien- und Infrastrukturinvestments habe einen starken Jahresauftakt gehabt und seine Schätzung für das operative Quartalsergebnis um elf Prozent übertroffen, lobte Warburg-Analyst Philipp Kaiser. Zudem habe sich der Nettogewinn im Jahresvergleich mehr als verdoppelt.

"Getragen wurde dieser starke Jahresstart erneut primär durch eine strikte Kostendisziplin und weniger durch eine Belebung der Kundenaktivität." Letztere sei angesichts der erhöhten geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten indes weiterhin verhalten ausgefallen./ck/jha/

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