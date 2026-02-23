PayPal Aktie

PayPal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038

23.02.2026 18:51:39

AKTIE IM FOKUS: Paypal steigen deutlich nach Übernahmespekulationen

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von PayPal haben am Montag mit einem Kurssprung auf Übernahmespekulationen reagiert. Die Papiere des Zahlungsdienstleisters stiegen in der Spitze um knapp 10 Prozent und notierten zuletzt 7,5 Prozent im Plus bei 44,77 US-Dollar. Damit reduzierten sie ihr Minus im laufenden Jahr auf rund 23 Prozent. Seit ihrem Zwischenhoch im Oktober hatten sie fast die Hälfte an Wert eingebüßt.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, weckt der Kursverfall beim Pionier digitaler Zahlungen das Interesse potenzieller Käufer. Das Unternehmen habe angesichts des Kaufinteresses von verschiedenen Seiten Gespräche mit Banken geführt. Mindestens ein großer Konkurrent habe ein Auge auf Paypal als Gesamtunternehmen geworfen, während andere Interessenten nur an bestimmten Vermögenswerten interessiert seien. Ein Deal sei aber nicht sicher, hieß es weiter./edh/jha/

