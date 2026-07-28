Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

Philips Aktie

Philips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 10:08:38

AKTIE IM FOKUS: Philips-Aktie bricht ein - Auftragsentwicklung wird moniert

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von Philips sind am Dienstag nach der Veröffentlichung aktueller Quartalszahlen eingebrochen. Zuletzt notierte der Wert mit 21,22 Euro fast 10 Prozent im Minus. Die Aktie beschleunigte damit die Korrektur der vergangenen Wochen und markierte ein neues Jahrestief.

Zwar seien die zentralen Kennziffern besser als erwartet gewesen, so die Analysten von Bernstein Research. Doch der höher als gedachte Umsatz sei vor allem durch den Bereich Personal Health getragen worden. Hier sehe es im 2. Halbjahr mit Blick auf die Vergleichsbasis aber schwieriger aus. Der größte Unternehmensbereich Diagnistics & Treatment habe zudem beim operativen Gewinn (Ebita) die Erwartungen klar verfehlt. Hinzu komme die schwächer als erwartete Auftragsentwicklung.

Der Medizintechnikkonzern habe bei Umsatz und operativem Ergebnis die Erwartungen übertroffen, notierte David Adlington von JPMorgan. Die Umsatzprognose sei zudem bestätigt und die Margenprognose aufgrund der Zollerstattung angehoben worden. Allerdings wies der Analyst darauf hin, dass der Auftragseingang leicht zurückgegangen sei und damit hinter den Marktschätzungen zurückgeblieben sein dürfte. Dabei erinnerte Adlington daran, dass Philips in den letzten Quartalen die Erwartungen deutlich übertroffenen hatte und sich der Aktienkurs im Vergleich zur Branche besser entwickelt hat./mf/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Philips N.V.

mehr Nachrichten