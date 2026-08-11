PNE Aktie

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WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2

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11.08.2026 08:36:38

AKTIE IM FOKUS: PNE erneut unter Druck - Übernahme droht zu scheitern

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag bereits schwachen Aktien von PNE dürften die Verluste am Dienstag deutlich ausweiten. Der Versuch des Projektentwicklers für Erneuerbare Energien, sich aufkaufen zu lassen, droht erst einmal zu scheitern. Anleger quittierten das mit Aktienverkäufen, der Kurs sackte auf Tradegate um neun Prozent ab auf neun Euro. Im Xetra-Handel wäre das der tiefste Stand seit Ende April.

Das Unternehmen hatte am Vorabend wissen lassen, dass die von ihr initiierte Investorensuche auf ein verhaltenes Interesse gestoßen sei. Die Preisvorstellungen etwaiger Erwerber lägen unterhalb des derzeitigen Börsenkursniveaus der PNE-Aktie. Ein Medienbericht hatte zuvor hingegen Hoffnungen auf einen Aufschlag gemacht. "Es ist nun unsicher, ob ein Deal zustande kommt", sagte ein Händler.

Mitte Juni war der Kurs der PNE-Aktie in der Spitze bis auf 11,86 Euro gestiegen; das war der höchste Stand seit Oktober vergangenen Jahres. Grund waren Spekulationen am Markt, dass das Unternehmen bei einer Übernahme mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet werden könnte. Anschließend konsolidierten die Papiere zwischen etwa 10,20 und 11 Euro. Aus dieser Spanne waren die Aktien zuletzt nach unten herausgefallen. Per Montagsschluss war PNE an der Börse noch knapp 760 Millionen Euro wert./bek/mis

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