PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
|
12.11.2026 10:37:39
AKTIE IM FOKUS: PNE stoppen Abwärtstrend nach Quartalszahlen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von PNE haben nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen des Wind- und Solarparkbetreibers am Donnerstag ihren Abwärtstrend der vergangenen drei Monate vorerst gestoppt. Mit einem Kursgewinn von 6,6 Prozent auf 5,28 Euro gehörten sie zu den Top-Werten im SDAX.
Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Kursverlust von rund 48 Prozent zu Buche. Allein seit Anfang August waren die Papiere nach Spekulationen über eine schwierige Suche nach einem Käufer und nach einer Gewinnwarnung des Unternehmens um bis zu 53 Prozent eingebrochen.
PNE steigerte trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz und operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten. Der Erlös kletterte um knapp sechs Prozent, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich von 26,6 auf 43,9 Millionen Euro. Das jüngst gekappte Ergebnisziel für 2026 bestätigte das Unternehmen./edh/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PNE AG
|
12.11.26
|ROUNDUP: Windparkbetreiber PNE wächst weiter - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
12.11.26
|AKTIE IM FOKUS: PNE stoppen Abwärtstrend nach Quartalszahlen (dpa-AFX)
|
12.11.26
|XETRA-Handel SDAX beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.11.26
|EQS-News: PNE reports significant earnings growth in the first nine months of2026 (EQS Group)
|
12.11.26
|EQS-News: PNE mit deutlichem Ergebnisanstieg in den ersten neun Monaten 2026 (EQS Group)
|
09.11.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
06.11.26
|XETRA-Handel SDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
02.11.26
|EQS-News: PNE verkauft weiteres Photovoltaikprojekt in Südafrika (EQS Group)
Analysen zu PNE AG
Aktien in diesem Artikel
|PNE AG
|5,00
|-5,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt legt im Freitagshandel zu. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.