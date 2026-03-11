Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

11.03.2026 09:12:38

AKTIE IM FOKUS: Porsche AG nach Zahlen weiter auf Erholungskurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt auf ein Rekordtief gefallenen Aktien der Porsche AG (Porsche vz) knüpfen am Mittwoch an ihren Erholungsversuch vom Vortag an. Auf schlechte Nachrichten waren die Anleger eingestellt und so legte der Kurs des Sportwagenbauers zum Xetra-Auftakt nochmals um 1,4 Prozent zu. Die Aktien hatten am Vortag schon etwa vier Prozent zugelegt im Zuge einer Branchenerholung und vorgelegter Zahlen des Mutterkonzerns Volkswagen. Dessen Aktien lagen am Mittwoch auch knapp mit 0,1 Prozent im Plus.

Die positive Kursreaktion auf eigentlich schlechte Nachrichten suggeriert so etwas wie ein Gefühl des Aufbruchs unter den Anlegern. Denn das Unternehmen blickt nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr eigentlich verhalten auf das laufende Jahr. Im vierten Quartal seien die ohnehin geringen Erwartungen noch verfehlt worden, hieß es außerdem vom Goldman-Sachs-Analysten Christian Frenes.

Stephen Reitman von Bernstein Research gibt sich nun gespannt, wie sich der neue Unternehmenschef Michael Leiters in einer ersten Telefonkonferenz schlägt. Die Kernfrage sei, in welchen Ausmaß er einen Wandel beschleunigen kann - hin zum mittelfristigen Ziel einer operativen Marge, die wieder prozentual zweistellig wird. 2026 wird diese im Bereich von 5,5 bis 7,5 Prozent prognostiziert, was laut Reitman etwas unter den Erwartungen liege./tih/stk

