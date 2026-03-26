Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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26.03.2026 12:13:38

AKTIE IM FOKUS: Porsche SE beenden Stabilisierung nach Gewinnprognose 2026

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere der Porsche Holding (Porsche Automobil) haben die Stabilisierung der vergangenen drei Börsentage am Donnerstag abgebrochen. Mit minus 3,3 Prozent auf knapp 31 Euro waren die Aktien der größte Verlierer im DAX. Am Montag hatten sie einen Tiefstand seit sechs Jahren nur knapp vermieden. Seit Jahresbeginn beträgt der Verlust bei Porsche-SE-Titeln mehr als ein Fünftel.

Die Prognose der Automobil-Holding für den bereinigten Nettogewinn 2026 liege unter der Konsensschätzung, sagte ein Händler. Die Zielspanne sei sehr breit, im ungünstigsten Fall unterbiete das Nettoergebnis die Konsensprognose um mehr als die Hälfte. Auch die in Aussicht gestellte Dividende je Vorzugsaktie bleibe hinter der Markterwartung zurück./bek/men

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