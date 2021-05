AKTIE IM FOKUS: ProSiebenSat.1 weiter unter Druck - Gute Nachrichten eingepreist

FRANKFURT (dpa-AFX) - Weiter abwärts gegangen ist es am Mittwoch für die Titel von ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE). Auch ein besser als erwartet ausgefallener Jahresauftakt und eine Anhebung der Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Jahr nutzte den Aktien nichts.

Barclays-Analyst Julien Roch schrieb in seiner aktuellen Studie, die Markterwartungen lägen bereits auf Höhe der nun optimistischeren Jahresziele. Börsianer bemühen in einem solchen Fall gern die Börsenweisheit "Sell on good news" - bei guten Nachrichten also verkaufen.

So verloren die Papiere des Medienkonzerns am Nachmittag drei Prozent auf 16,62 Euro und haben damit seit ihrem Hoch vor einer Woche bereits rund zwölf Prozent eingebüßt. Charttechnisch wichtig ist die Marke von 16,45 Euro. Hier verläuft die 100-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend, zudem ist dies ein Zwischentief von Anfang März, wo der Kurs Unterstützung finden kann./ajx/jha/