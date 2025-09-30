PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|
30.09.2025 10:54:38
AKTIE IM FOKUS: Puma erholt nach weniger negativer Exane-Einstufung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach ihrer jüngsten Kurskorrektur sind die Aktien von Puma (PUMA SE) am Dienstag mit fast 6 Prozent Plus auf 21,42 Euro wieder über ihre 100-Tage-Linie zurückgekehrt. Auf Monatssicht haben sie sich nach heftigen Ausschlägen in beide Richtungen per saldo kaum verändert.
Analyst Warwick Okines von der Investmentbank Exane BNP Paribas gab in einem Kommentar seine negative Einschätzung auf und votiert für Puma nun mit "Neutral". Sein deutlich erhöhtes Kursziel von 21 Euro wurde am Morgen jedoch bereits erreicht.
Okines sieht Puma in einer Sondersituation. Der Turnaround könnte zwar schwieriger werden als beim Rivalen adidas, es komme jedoch auch mögliches Übernahmeinteresse ins Spiel. In diesem Fall könnten Puma-Aktien auch 30 Euro wert sein.
Puma legt am 30. Oktober seine Quartalsergebnisse vor. Ab dem 5. Oktober wird Stillschweigen herrschen zwischen dem Konzern und dem Finanzmarkt./ag/jha/
