AKTIE IM FOKUS: Puma mit Kursgwinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Puma (PUMA SE) haben am Mittwoch zugelegt. Zuletzt waren sie mit plus 2,2 Prozent auf 57,50 Euro zweitgrößter Gewinner im MDAX hinter HOCHTIEF. Puma knüpften damit an die Erholungs-Rally an, die Anfang Juni begonnen hatte und die Aktien von unter 44 Euro bis auf knapp 60 Euro geführt hatte.

"Das Unternehmen bleibt auf dem Weg zum Erreichen der Jahresziele", schrieb Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank. Nach den Zahlen des Wettbewerbers adidas sei es gut zu sehen, dass Puma beim Umsatz besser als erwartet abgeschnitten habe - auch wenn das teilweise Preisnachlässen geschuldet sei./bek/jha/