PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
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24.06.2026 10:42:39
AKTIE IM FOKUS: Puma wieder erholt - Goldman und Deutsche Bank beruhigen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Puma (PUMA SE) haben sich am Mittwoch wieder etwas vom schwachen Vortag erholt. Mit etwa 3,9 Prozent Kursplus auf 27,15 Euro kehrten sie prompt über die tags zuvor gerissene 50-Tage-Linie zurück. Da hatte sich Bernstein-Analyst William Woods skeptisch hinsichtlich der Umsatzentwicklung im zweiten Quartal geäußert.
Inzwischen sorgten die Experten von Goldman Sachs und der Deutschen Bank wieder für etwas mehr Optimismus. Richard Edwards von Goldman rechnet im zweiten Halbjahr mit einer stärkeren Umsatzdynamik als im ersten. Und Adam Cochrane von der Deutschen Bank geht davon aus, dass sich im zweiten Quartal nach den unerwartet guten ersten drei Monaten weitere Anzeichen des Marken-Turnarounds zeigen.
Puma liegen 2026 mit 22 Prozent im Plus und stehen damit deutlich besser da als Adidas und Nike./ag/nas
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Nachrichten zu PUMA SE
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12:27
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX mittags schwächer (finanzen.at)
|
10:42
|AKTIE IM FOKUS: Puma wieder erholt - Goldman und Deutsche Bank beruhigen (dpa-AFX)
|
09:30
|Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.06.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.06.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
23.06.26
|PUMA-Aktie schwächer: Analysten schauen mit Sorge auf Umsatzentwicklung (dpa-AFX)
|
23.06.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
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23.06.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|07:28
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:38
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|07:28
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|27,12
|3,83%