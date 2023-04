AKTIE IM FOKUS: PVA Tepla stark - Exane hält höhere Ziele für 2024 für möglich

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von PVA TePla haben sich am Dienstagvormittag mit plus 4 Prozent an die SDAX-Spitze gesetzt. Die Aktien des Spezialisten für Systeme zur Herstellung und Veredlung von hochtechnologischen Werkstoffen blieben dabei mit rund 22 Euro allerdings in der Seitwärtsspanne der vergangenen Wochen.

Auftrieb gab die weniger skeptische Einstufung des Analysten Martin Jungfleisch von Exane BNP Paribas. Er votiert nun bei einem auf 20 Euro erhöhten Kursziel mit "Neutral". Jungfleisch hält eine Aufstockung der Ziele für 2024 für möglich, da sich das Unternehmen im Wafer-Segment besser schlage als die Branche. Die Aktien seien allerdings recht teuer - vor allem mit Blick auf die Profitabilität, weniger auf das Wachstum./ag/mis