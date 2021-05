AKTIE IM FOKUS: Rational an MDax-Spitze - Baader Bank lobt Profitabilität

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Quartalszahlen von RATIONAL sind am Mittwoch an der Börse gut angekommen. Mit einem Aufschlag von knapp sechs Prozent auf 723,80 Euro setzten sich die Anteilscheine des Ausrüsters für Großküchen an die Spitze des MDAX der mittelgroßen Börsentitel.

Nach Umsatzrückgängen im Januar und Februar habe die Kennziffer im März kräftig zugelegt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank. Auch die Profitabilität sei im ersten Quartal deutlich höher gewesen als vom Unternehmen zuvor angedeutet. Allerdings erscheine ihm die Bewertung der Papiere für ein Investment noch deutlich zu hoch./bek/mis