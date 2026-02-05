RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|
05.02.2026 11:06:38
AKTIE IM FOKUS: Rational brechen aus - Hoch seit Mai nach starkem Quartal
FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Kursreaktionen auf die Quartalszahlen von RATIONAL haben die Papiere des Großküchenausstatters am Donnerstag aus ihrer Seitwärtsspanne befreit. An der MDAX-Spitze gewannen die Titel zuletzt 9,2 Prozent auf 726 Euro und hatten davor mit 772 Euro den höchsten Stand seit Mai 2025 erreicht.
Rational überzeugte den Markt mit einem starken Schlussquartal. Die Markterwartungen für 2026 dürften daher anziehen, hieß es von Goldman Sachs.
Charttechnisch hellt sich mit dem Kurssprung das Bild für Rational deutlich auf. Die Aktien ließen die 21-, die 50- und die noch stärker beachtete 200-Tage-Linie hinter sich, welche den kurz-, mittel- und längerfristigen Trend beschreiben./ajx/jha/
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
06.02.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Rational auf 835 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Donnerstagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|AKTIE IM FOKUS: Rational brechen aus - Hoch seit Mai nach starkem Quartal (dpa-AFX)
|
05.02.26
|WDH/ROUNDUP: Rational schlägt Erwartungen mit starkem Schlussquartal (dpa-AFX)
|
05.02.26
|ROUNDUP: Rational schlägt Erwartungen mit starkem Schlussquartal - Aktie springt (dpa-AFX)
|
05.02.26
|MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu RATIONAL AG
|06.02.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|06.02.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|06.02.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|05.02.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|754,00
|0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.