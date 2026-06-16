AKTIE IM FOKUS: Redcare-Aktien verteidigen Kurssprung vom Vortag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der angehobene Jahresausblick von Redcare (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) und der davon ausgelöste Kurssprung beschäftigt am Dienstag nochmals die Anleger. Die Titel der Online-Apotheke waren am Montag im Späthandel schon mit fast 18 Prozent ins Plus gesprungen auf ein Hoch seit Anfang März. Auf diesem Niveau etablierten sich die Aktien nun im frühen Handel am Dienstag mit weiteren Kursgewinnen.

Am Morgen legte der Redcare-Kurs nochmals um fast 4 Prozent zu. Er näherte sich mit 59,45 Euro der 60-Euro-Marke, die eine wichtige charttechnische Hürde ist. In diesem Bereich verläuft die 200-Tage-Linie, die in den vergangenen Monaten nicht erreicht wurde. Sollte sie passiert werden, könnte dies das charttechnische Blatt längerfristig positiv wenden.

Redcare hatte am Montagabend mitgeteilt, dass man ein höheres Umsatzwachstum und eine höhere operative Marge anpeile. Laut Felix Dennl von der Privatbank Metzler deutet das höhere Profitabilitätsziel darauf hin, dass das zusätzliche Wachstum "wertsteigernd skaliert wird". Dies zerstreue die Bedenken der Investoren hinsichtlich einer Margenverwässerung durch Bonusprogramme und einer verstärkten Werbeintensität bei frei verkäuflichen Produkten.

Experte Olivier Calvet von der UBS kommentierte am Dienstag, vor allem der Zeitpunkt habe überrascht, nicht aber die anspruchsvolleren Ziele an sich. Diese sind ihm zufolge noch nicht zu optimistisch. Sinan Doganli von Oddo BHF jedoch schrieb, ein solides Quartal sei noch keine Erlösung angesichts der Herausforderungen, einen nachhaltig positiven freien Mittelzufluss zu erzielen.

Trotz des Kurssprungs haben die Redcare-Aktien immer noch eine Wegstrecke vor sich, um zu einer positiven Jahresbilanz zu kommen. 2026 haben sie immer noch mehr als 9 Prozent verloren. Ende März hatte der Kurs nahe der 30-Euro-Marke noch auf dem tiefsten Stand seit 2019 notiert./tih/ajx/jha/