Redcare Pharmacy Aktie

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WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

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29.10.2026 08:55:38

AKTIE IM FOKUS: Redcare mit vorbörslichen Gewinnmitnahmen nach Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel mit erheblichen Gewinnmitnahmen auf die Quartalszahlen der Online-Apotheke reagiert.

Auf der Handelsplattform Tradegate sackten sie zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 3,2 Prozent auf 76,70 Euro ab. Allerdings hatten die Papiere seit ihrem Zwischentief Mitte September eine Erholung von plus 57 Prozent hingelegt.

Redcare steigerte den Umsatz im dritten Quartal um 18 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) kletterte gar um 68 Prozent nach oben. Analysten lobten das Zahlenwerk des Unternehmens.

Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies sprach in einer ersten Reaktion von einer anhaltend guten Geschäftsdynamik und erwartet eine weitere Erhöhung des Jahresausblicks./edh/stk/zb

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12:43 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
07:50 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
29.10.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 69,75 -6,38% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

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