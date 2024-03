AKTIE IM FOKUS: Redcare Pharmacy auf Erholungskurs nach starkem Umsatzausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) haben sich am Dienstag nach einem als stark eingestuften Ausblick der Versandapotheke unter die Spitzenwerte im MDax gesetzt. Zeitweise machten sie mit einem Anstieg auf knapp über 140 Euro ihre Verluste seit Anfang März wieder wett. Zuletzt jedoch bröckelten die Gewinne wieder deutlicher ab, sodass noch ein Plus von rund drei Prozent auf 132,95 Euro blieb.

Die bereits bekannten Eckzahlen für 2023 hätten schon zuvor von einer beeindruckenden Geschäftserholung im vergangenen Jahr gezeugt, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank. Der Ausblick auf 2024 sei nun ebenfalls "stark" ausgefallen und dürfte ihm zufolge die Anleger zufrieden stimmen. Dabei verwies er darauf, dass sich seine Schätzungen am unteren Ende der Zielspannen des Unternehmens für den Umsatz und die bereinigte operative Gewinnmarge (Ebitda-Marge) befänden.

Analyst Michael Heider von Warburg Research sprach vor allem angesichts eines angestrebten Umsatzwachstums von 30 bis 40 Prozent von einer "starken Prognose für 2024". Sie sei der hohen Markterwartung gerecht geworden, auch wenn der Mittelpunkt der Spanne für die Ebitda-Marge ein operatives Jahresergebnis erwarten lasse, das etwas unter der durchschnittlichen Analystenschätzung liege.

Was die vorgelegten Jahreszahlen für 2023 betrifft, lobte Heider insbesondere, dass die Online-Apotheke das obere Ende ihrer eigenen Margenprognose erreicht habe. Zudem hob er die "beeindruckende Profitabilität" von Redcare im vierten Quartal in Deutschland, Österreich und der Schweiz hervor.

"2023 war eindeutig ein hervorragendes Jahr für Redcare, da Marktanteile gewonnen und zugleich die Profitabilität gesteigert wurde", schrieb der Warburg-Experte. Letztere, so führte er aus, profitiere nach wie vor von einem steigenden Anteil bei der Direktbeschaffung, einem günstigen Produktmix, wachsender Unternehmensgröße und höherer Effizienz im Bereich Vermarktung./ck/mne/nas