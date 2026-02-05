Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
05.02.2026 18:45:39
AKTIE IM FOKUS: Rekordhohe Alphabet-Aktie abgestraft wegen hoher Investitionen
NEW YORK (dpa-AFX) - Sorgen vor gewaltigen KI-Investitionen der Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) haben am Donnerstag die Aktie des Technologie-Riesen deutlich belastet. Anleger ignorierten den starken Quartalsbericht.
Gleich zum Handelsstart fiel der Anteilsschein des Suchmaschinenbetreibers und Cloudanbieters auf den tiefsten Stand vor Weihnachten. Zuletzt gab die Aktie um rund drei Prozent auf 322,42 US-Dollar nach. Am Dienstag allerdings hatte sie noch ein Rekordhoch erreicht. Da war sie auf 349 Dollar gestiegen, den höchsten Stand seit dem Aktiensplit 2022.
Wie der Tech-Konzern zur Vorlage seiner Quartalszahlen mitteilte, sollen die Investitionen von gut 91 auf 175 bis 185 Milliarden US-Dollar (148 bis 156,6 Mrd Euro) im laufenden Jahr erhöht werden. Das Geld dürfte unter anderem in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) fließen.
Aus Angst vor zu hohen Investitionen in die KI-Zukunft, die sich nicht schnell genug in klingende Münzen umwandeln ließen, würden eigentlich guten Quartalsbilanzen kaum Beachtung geschenkt, resümierte die Europachefin vom Broker CMC Markets, Christine Romar. Vielmehr komme es zu "ruckartigen Verkäufen", - wie aktuell bei Alphabet zu sehen. Vor allem der Druck auf die einstigen Favoriten, insbesondere bei den hoch gewichteten glorreichen Sieben, steige.
Analyst Brad Erickson von der Bank RBC sah dies ähnlich: Es sei einzig und allein die massive Erhöhung der Investitionen, die die Aktie davon abhalte, nach dem erstklassigen Quartalsbericht weiter zu steigen, schrieb er. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an und auch sein Kursziel auf nun 400 Dollar für die A-Aktie, kappte zugleich aber seine Prognose für die freien Barmittel.
Ross Sandler von Barclays lobte das starke Cloud-Wachstum und den Sprung der Auftragsbestände im abgelaufenen Quartal und konstatierte: "Die KI-Story läuft auf Hochtouren". Allerdings schränkte auch er ein, dass dies seinen Preis in explodierenden Kosten habe.
Angesichts der jedoch klaren Signale für eine Nachfrage nach KI vertritt Citigroup-Analyst Ronald Josey die Ansicht, "dass Google in Produkte und die Bewältigung von Kapazitätsproblemen investieren sollte". Er bekräftigte daher die Kaufempfehlung und hob ebenfalls sein Kursziel an. Es liegt nun bei 390 Dollar nach zuvor 350 Dollar./ck/jha/
