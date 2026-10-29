Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
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29.10.2026 10:52:38
AKTIE IM FOKUS: Renault legen deutlich zu - Hoffnungsschimmer im Autosektor
PARIS (dpa-AFX) - Aktien von Renault haben am Donnerstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Nach Quartalszahlen zog der Wert um 6,5 Prozent an. Damit konnte sich die Aktie wieder etwas von den Jahrestiefs knapp unter 25 Euro absetzen. Ihre Seitwärtsbewegung zwischen knapp 25 und rund 30 Euro hat unterdessen Bestand.
Die Analysten von JPMorgan sprachen von einem soliden Quartal. Der Autobauer habe trotz des schwierigen Marktes seinen Ausblick bestätigt. Nach Ansicht der Experten von Jefferies gibt es etwas Potenzial für die Konsensschätzungen. Die Marge im zweiten Halbjahr dürfte die der ersten Jahreshälfte leicht übertreffen./mf/jha/
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Nachrichten zu Renault S.A.
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17:58
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich leichter (finanzen.at)
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15:58
|Börse Paris in Grün: So steht der CAC 40 nachmittags (finanzen.at)
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12:26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 steigt mittags (finanzen.at)
|
09:28
|Euronext-Handel CAC 40 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
29.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
29.10.26
|ROUNDUP: Renault steigert Umsatz im scharfen Wettbewerb leicht - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|12:20
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|12:42
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|27,60
|-1,78%
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