RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|
06.02.2026 10:22:39
AKTIE IM FOKUS: Renk erholen sich nach Exane-Empfehlung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von RENK haben sich am Freitag um gut 8 Prozent auf 55,93 Euro erholt und kehrten damit an ihre 50-Tage-Linie zurück. Von ihrem Jahreshoch bei fast 67 Euro hatten die Papiere des Herstellers von Panzergetrieben zuletzt fast 27 Prozent verloren.
Der Analyst Sebastian Growe von der Investmentbank Exane BNP Paribas nutzte den Rückschlag nun für eine "Outperform"-Empfehlung mit leicht gestutztem Kursziel von 65 Euro.
Es sei an der Zeit, dass die zuletzt relativ schwachen Aktien zum Outperformer werden, so der Experte. Immerhin würden sie ihre Gewinne im Branchenvergleich mit fast doppelt so hohem Tempo steigern. Die Auftragspipeline von Renk sei dafür gut gefüllt./ag/jha/
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|54,75
|6,33%
