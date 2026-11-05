Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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05.11.2026 08:36:38
AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall brechen vorbörslich ein nach Gewinnwarnung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Gewinnwarnung vom Vorabend stehen die Aktien von Rheinmetall am Donnerstag stark unter Druck. Gleichzeitig nimmt der DAX Kurs auf ein Rekordhoch. Die Papiere des Rüstungskonzerns brachen auf der Handelsplattform Tradegate bis auf 915 Euro ein und verloren damit fast 9 Prozent im Vergleich zum Vortag.
Analyst David Perry von JPMorgan stellte die Aktionäre in seiner ersten Reaktion auf die neuerliche Hiobsbotschaft bereits auf einen Kursrutsch um etwa 10 Prozent ein. Immerhin sei es die fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung binnen elf Monaten. Zudem seien die langfristigen Umsatzaussichten für einige Heeres-Produkte zunehmend unklar. Obendrein hegt Perry immer stärkere Zweifel an den Zielen für die zahlreichen Gemeinschaftsunternehmen, die seit Oktober 2024 avisiert wurden.
Die Strategie sei nicht grundsätzlich falsch, die bisherigen Ziele seien aber wohl unrealistisch, so Perry. Der Experte hält vor dem Kapitalmarkttag am 27. November am Stempel "Negative Catalyst Watch" für Rheinmetall-Aktien fest. Die Düsseldorfer müssten dann wohl auch ihre Ziele für 2030 korrigieren - vermutlich sogar deutlich.
Perry setzt für Rheinmetall nun ein Kursziel von 1.150 Euro an. Zum Jahreswechsel hatte er noch 2.250 Euro genannt und musste immer weiter zurückrudern. Der Kurs hat sich seit dem Rekord vor gut einem Jahr bei knapp über 2.000 Euro mehr als halbiert.
Auch Charles Armitage von der Citigroup bäckt mit seinem neuen Kursziel von 1.374 Euro etwas kleinere Brötchen. Er setzt allerdings weiter darauf, dass die Enttäuschung letztlich nur auf einer Verzögerung basiert. Während Perry seit einiger Zeit mit "Neutral" votiert, bleibt Armitage bei seiner Kaufempfehlung./ag/ajx/jha/
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