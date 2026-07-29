AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall lösen sich nach starken Zahlen aus Abwärtstrend

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vorzeitig veröffentlichte Quartalszahlen von Rheinmetall haben die Anleger am Mittwoch überzeugt. Am Mittag zog der zuvor noch unauffällige Aktienkurs kräftig an bis auf ein Hoch seit fünf Wochen. Zuletzt notierte das Papier mit plus 3,8 Prozent im Plus bei 1128,40 Euro. Rheinmetall waren damit einer der größten Gewinner im Dax.

Die Düsseldorfer steigerten Umsatz und operativen Gewinn im zweiten Quartal mit dem Rüstungsboom im Rücken deutlich. Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg der Erlös im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 69 Prozent auf fast 3,29 Milliarden Euro. Anfang Juli hatte der DAX-Konzern ein Plus von mehr als 60 Prozent in Aussicht gestellt. Das operative Ergebnis legte den aktuellen Angaben zufolge auf 562 Millionen Euro zu und übertraf damit die mittlere Analystenschätzung deutlich.

"Der operative Gewinn von 562 Millionen Euro liegt um 20 Prozent über der Konsensschätzung", schrieb Chloe Lemarie von der US-Bank Jefferies in einer ersten Reaktion. Das Unternehmen habe profitabler agiert als angenommen, die Marge liege mit 17,1 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 14,9 Prozent. "Alles in allem solide Nachrichten zum zweiten Quartal, die Margenstärke ragt positiv heraus", lautete das erste Fazit der Expertin.

Aus Anlegersicht interessant ist die charttechnische Lage der Aktien. Diese befanden sich seit einem Jahreshoch im Januar bei 1.966 Euro in einem stabilen Abwärtstrend. Die bei etwa 1.050 Euro verlaufende obere Trendlinie konnten die Papiere am Vortag schon hinter sich lassen. Mit den Gewinnen am Mittwoch setzten sich die Aktien weiter von dieser Linie nach oben ab. Seit Jahresanfang steht jedoch immer noch ein Verlust von mehr als einem Viertel zu Buche./bek/ajx/mis