Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 08:22:38

AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall schwach - Eckdaten enttäuschen, Ziele stehen aber

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall sind am Dienstagmorgen vorbörslich der aktivste Wert auf der Handelsplattform Tradegate. Nach enttäuschenden Eckdaten zum ersten Quartal vom Vorabend rutschen die Papiere des Rüstungskonzerns um mehr als 2 Prozent unter ihren Xetra-Schluss auf rund 1.357 Euro. Damit ist die Kurserholung zum Wochenstart passé.

Experten werten das erste Quartal zwar als Enttäuschung, rechnen aber damit, dass die Düsseldorfer die Scharte schnell wieder auswetzen können. Rheinmetall habe kein grundsätzliches Problem, enttäuscht hätten nur Timingeffekte. Afonso Osorio von Barclays geht gleichwohl von einer negativen Kursreaktion aus, auch wenn sich der schwache Jahresstart im zweiten Quartal wohl wieder umkehren werde.

Nach einem starken Jahresstart und schwachem zweiten Quartal 2025 dürfte es in diesem Jahr nun genau andersherum laufen, kommentierte auch David Perry von JPMorgan mit Blick auf bestätigte Jahresziele. Die Anleger seien inzwischen aber weitaus kritischer als zwischen 2022 und 2025, was die Umsetzung der Ambitionen anbelange./ag/ajx/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

mehr Analysen
13:12 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
13:08 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
12:24 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:10 Rheinmetall Buy UBS AG
07:15 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 411,60 2,99% Rheinmetall AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen