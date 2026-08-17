Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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17.08.2026 11:14:38

AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall testet nochmals die 100-Tage-Linie

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Rheinmetall versuchen am Montag abermals den Anstieg über ihre 100-Tage-Linie. Mit gut zwei Prozent Kursplus auf 1.228 Euro blieben sie am Vormittag noch knapp unter ihrem Tageshoch vom Freitag. Die Düsseldorfer meldeten am Morgen eine Bestellung der Bundeswehr für mobile Rettungsstationen mit einem Auftragsvolumen von mehr als 500 Millionen Euro.

Rheinmetall-Papiere präsentierten sich zuletzt erholt vom Jahrestief im Juni. Insgesamt tun sie sich aber seit inzwischen fast einem Jahr schwer, nachdem sie sich zwischen Frühjahr 2022 mit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bis Oktober 2025 fast das 22-fache an Wert gewonnen hatten. 2026 liegen sie zwar noch gut 21 Prozent im Minus, hatten zuletzt aber den seit Januar laufenden Abwärtstrend nach oben hin verlassen.

Inzwischen backen Anleger und Experten kleinere Brötchen. In seiner aktuellen Analyse nach der jüngsten Analystenkonferenz zum Zwischenbericht betonte David Perry von der Bank JPMorgan, dass es auf mittlere Sicht zunehmend Unsicherheiten gebe. So deuteten die geänderten Prognosen der Düsseldorfer für den Auftragsbestand zum Ende des Jahres 2026 sowie die Investitionsausgaben bis 2028 auf geringere Umsätze zwischen 2027 und 2030 hin als bisher erwartet./ag/mis

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