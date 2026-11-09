Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
09.11.2026 11:39:39
AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall versuchen Erholung - Analystenziele weiter hoch
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall haben am Montag zur Stabilisierung angesetzt und bis zu 2,5 Prozent gewonnen auf gut 833 Euro. Am Morgen waren die Papiere des Rüstungskonzerns mit fast 792 Euro noch auf einen weiteren Tiefststand seit Februar 2025 gefallen. Seit der Gewinnwarnung vom Mittwochabend hatten sie damit 21 Prozent verloren. Ihre Höchststände über 2.000 Euro je Aktie haben sie schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Zuletzt belief sich das Plus noch auf 0,7 Prozent.
Die Reaktionen der Analysten auf den neuerlichen Vertrauensverlust waren harsch. Trotz vieler gestrichener Empfehlungen blieben die Experten mit ihren teils auch deutlich gesenkten Kurszielen aber meist noch klar über dem Xetra-Niveau.
Kein Erholungspotenzial signalisiert mit seinen 800 Euro indes der Experte Benjamin Heelan von der Bank of America, der am Montag sein Kaufvotum zurücknahm. Die Risiken für das kurzfristige Wachstum hätten weiter zugenommen, schrieb er. Er begründete dies mit weniger Dynamik im Artilleriebereich, geringerer Beschaffungsnachfrage und Preisrisiken. Heelan kappte seine Umsatzschätzungen bis 2030 und setzte einen geringeren Bewertungsmultiplikator an als bisher.
Dagegen stufte Jens-Peter Rieck von MWB Research die Aktie hoch. Nach "einem der schwärzesten Handelstage für Rheinmetall" in der Vorwoche riet er bei unverändertem Kursziel von 1.050 Euro zum Kauf. Zuvor hatte er für Halten plädiert. Die Korrektur der Mittelfristziele hält er für eingepreist. Den Aktienkauf des Konzernchefs sieht er als Vertrauensbeweis./ag/ajx/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
11:39
|AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall versuchen Erholung - Analystenziele weiter hoch (dpa-AFX)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
06.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|817,70
|0,26%