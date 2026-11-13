Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
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13.11.2026 10:12:39
AKTIE IM FOKUS: Richemont nach Zahlen unter Druck
ZÜRICH (dpa-AFX Brokers) - Aktien von Richemont haben im frühen Handel am Freitag deutlich nachgegeben. Zuletzt ging es um 6,7 Prozent nach unten. Damit beendete die Aktie ihre Erholung und fiel wieder in den Bereich der Zwischentiefs aus dem Oktober zurück. Auch der Luxussektor insgesamt neigte zur Schwäche.
Zwar habe Richemont angesichts des nach wie vor angespannten Geschäftsumfelds gute Zahlen vorgelegt, hieß es von RBC Capital Markets. Der Markt fokussiere sich allerdings auf die im zweiten Quartal im Schmucksegment verpassten Vorgaben.
Auch die Analysten der UBS sehen das abgeschwächte Schmuckwachstum als Verkaufsargument. Grund dafür dürfte der Konflikt im Nahen Osten sein. Die UBS-Experten erachten den aktuellen Kurszerfall daher als Kaufgelegenheit./mk/cg/AWP/mf/mis
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