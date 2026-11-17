RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
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17.11.2026 09:44:38
AKTIE IM FOKUS: RTL drehen schnell ins Plus - Streaming vs. Analog-Geschäft
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anfänglich schwachen Aktien von RTL haben am Dienstag schnell wieder Käufer gefunden. Nach einem Rutsch um 3 Prozent drehten die Papiere der Luxemburger inzwischen ähnlich deutlich ins Plus. Der zu Bertelsmann gehörende Medienkonzern hat wegen der schwachen TV-Werbemärkte in Deutschland und Frankreich seine Erwartungen für das laufende Jahr etwas zurückgeschraubt.
Nach der Korrektur um 10 Prozent in knapp zwei Wochen griffen einige Akteure allerdings wieder zu und halfen den Aktien so, ihre 50-Tage-Linie doch noch zu verteidigen. Sie ringen nun mit der 21-Tage-Linie.
Als positiven Aspekt erwähnte ein Börsianer, dass es im Streaming-Geschäft besser laufe als im analogen Fernsehen. Die für das Gesamtjahr angestrebte Abonnentenzahl für RTL+ und M6+ sei bereits nach neun Monaten in trockenen Tüchern./ag/mis
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Nachrichten zu RTL
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10:07
|Bertelsmann wächst dank Büchern, Musik und Streaming (dpa-AFX)
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09:44
|AKTIE IM FOKUS: RTL drehen schnell ins Plus - Streaming vs. Analog-Geschäft (dpa-AFX)
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09:28
|XETRA-Handel MDAX verliert zum Start (finanzen.at)
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08:05
|Schwache TV-Werbemärkte: RTL wird beim Blick auf 2026 vorsichtiger (dpa-AFX)
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16.11.26
|MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RTL-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
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12.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
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11.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
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09.11.26
|MDAX-Wert RTL-Aktie: Hätte sich eine Investition in RTL von vor 3 Jahren gerechnet? (finanzen.at)
Analysen zu RTL
|04.11.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|04.11.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|32,55
|2,52%