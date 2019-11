AKTIE IM FOKUS: RWE unter Druck - Goldman: Ausblick enttäuscht teilweise

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - RWE-Aktien (RWE) sind am Donnerstag als einer der schwächsten Dax-Werte (DAX 30) um 2,12 Prozent auf 25,88 Euro gefallen. Analyst Alberto Gandolfi von Goldman Sachs monierte in einer ersten Einschätzung den Ausblick für das Geschäft mit Erneuerbaren Energien. Der liege wohl ein wenig unter den Erwartungen. Das dritte Quartal sei indes stark verlaufen.

Mit den Kursverlusten knüpften die Papiere an ihren kurzfristigen Abwärtstrend an, nachdem sie Ende September mit 28,81 Euro den höchsten Stand seit Ende 2014 erreicht hatten. Seither haben die Papiere um rund zehn Prozent korrigiert. Mit einem Plus von 36 Prozent zählen sie aber weiterhin zu den Dax-Favoriten im bisherigen Jahresverlauf./mis/zb

