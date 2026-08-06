RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
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06.08.2026 16:42:38
AKTIE IM FOKUS: RWE ziehen etwas - US-Offshore-Vergleichsvereinbarung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von RWE erholen sich am Donnerstag von ihrem früh erreichten tiefsten Stand seit Mitte Juli. Als Treiber fungierte am Nachmittag die Meldung, dass der Energiekonzern einen Vergleich mit dem US-Innenministerium zu Offshore-Windprojekten geschlossen hat. In der Spitze zog der Kurs um 2,9 Prozent auf 56,90 Euro. Im frühen Handel hatte er mit 55,18 Euro noch den tiefsten Stand seit drei Wochen erreicht. Zuletzt betrug das Plus noch 1,7 Prozent.
RWE zieht sich wegen des Widerstands der US-Regierung aus allen Windkraftprojekten vor den Küsten der Vereinigten Staaten zurück. Die nun getroffene Vereinbarung erledigt die damit verbundenen Rechtsansprüche und sieht Ausgleichszahlungen in Höhe von 1,22 Milliarden US-Dollar vor. RWE will das Geld jetzt anderweitig einsetzen - laut Mitteilung, "um wertsteigernde Projekte, die eine zuverlässige und erschwingliche Energieversorgung gewährleisten, schneller voranzutreiben"./tih/he
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