AKTIE IM FOKUS: Salzgitter profitiert vorbörslich weiter von Prognoseerhöhung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Salzgitter dürften ihre Freitagserholung am Montag fortsetzen. Zum Wochenschluss hatte ein kurz vor Handelsschluss veröffentlichter, optimistischerer Geschäftsausblick den Aktien kräftigen Rückenwind verliehen.

Am Montag nun zeichneten sich auf der Handelsplattform Tradegate Anschlussgewinne von 1,3 Prozent auf 56,05 Euro ab, während der Gesamtmarkt leicht nachgab.

Der Stahlkocher hob nach dem ersten Halbjahr und der Komplettübernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) seine Jahresprognosen an. So liegt die neue Prognose für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahr 2026 über der bisherigen, durchschnittlichen Analystenschätzung.

Branchenexperte Cole Hathorn vom Investmenthaus Jefferies geht davon aus, dass die Hälfte der Prognoseerhöhung auf die tatsächliche Geschäftsentwicklung zurückgeht und die andere Hälfte auf die HKM-Übernahme./mis/zb