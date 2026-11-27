SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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27.11.2026 08:38:38
AKTIE IM FOKUS: SAP in positiven Umfeld schwach - Stellenabbau und Hackerangriff
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die SAP-Anleger (SAP SE) haben am Freitag zunächst eher verunsichert auf einen Bericht über einen Stellenabbau und einen potenziellen Hackerangriff reagiert. Die Aktien des Softwarekonzerns kontern ihre Erholungstendenz der vergangenen Tage mit einem vorbörslichen Minus, das auf der Plattform Tradegate 0,7 Prozent groß war. Der DAX wurde zeitgleich im Plus erwartet.
Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, der am Donnerstag schon kurz vor Handelsschluss unter Berufung auf Kreise die Runde machte, erwägt der Softwarekonzern den Abbau von mindestens 10.000 Stellen. Etwas später vermeldeten die Walldorfer außerdem "verdächtige Aktivitäten", der "Spiegel" schrieb von einem Hackerangriff. Ein Händler wertete vor allem diesen negativ für die Stimmung.
Balajee Tirupati von der Citigroup verwies in einem ersten Kommentar zu möglichen Stellenstreichungen darauf, dass der Kostenanstieg in den vergangenen Quartalen die Entwicklung der operativen Kernmarge gebremst habe. Viele Wettbewerber hätten bereits Umstrukturierungen eingeleitet, um sich auf die KI-Ära auszurichten. Vor diesem Hintergrund hält er einen größeren Plan zur Umstrukturierung für möglich./tih/zb
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