AKTIE IM FOKUS: SAP-Kurs zieht an - Üppige Cloud-Aboverträge stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP (SAP SE) könnten am Freitag nach den vorgelegten Quartalszahlen mit erwarteten Kursgewinnen zur DAX-Stütze werden. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate ging es für die Titel des Softwarekonzerns um 3,1 Prozent hoch über die Marke von 132 Euro. Damit winkt dem Schwergewicht eine Erholung vom Tief seit November 2023, das am Vortag mit 127,50 Euro erreicht wurde. Als Treiber fungiert der Abschluss überraschend vieler Cloudverträge.

Der sogenannte Current Cloud Backlog, also der kurzfristige Cloud-Vertragsbestand, übertraf die Analystenerwartungen. Der Experte Charles Brennan von Jefferies sieht darin ein Indiz für eine starke Auftragsentwicklung im zweiten Quartal. Die Kennziffer widerlege die zuletzt spürbare Zurückhaltung der Investoren und so glaubt der Experte, dass dies ausreicht für eine Erholungsrally.

Das operative Ergebnis der Walldorfer entwickelte sich im zweiten Quartal allerdings schwächer als gedacht. Ein Händler sieht darin auch einen kritischen Punkt./tih/jha/