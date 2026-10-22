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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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22.10.2026 08:34:38

AKTIE IM FOKUS: SAP mit weiterem Hoch seit Januar - Gesamtmarkt schwächelt

AKTIE IM FOKUS: SAP mit weiterem Hoch seit Januar - Gesamtmarkt schwächelt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Inmitten neuerlicher Marktschwäche halten sich die Aktien von SAP (SAP SE) am Donnerstag nach ihrer Zahlenvorlage recht gut. Die Papiere der Walldorfer weiten ihre starken Xetra-Vortagesgewinne vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 0,7 Prozent auf gut 210 Euro aus und erreichen so einen weiteren Höchststand seit Januar. KI-Werte stehen wieder unter Druck, was Softwarepapieren regelmäßig eher zugute kommt.

Analyst Nicolas David von Oddo BHF hob sein SAP-Kursziel nach "weiter starker Entwicklung im dritten Quartal" auf 242 Euro an. SAP strebt nun das obere Ende seiner Umsatzzielspanne für das Gesamtjahr an. Der Experte hebt das deutliche Wachstum des so wichtigen Current Cloud Backlog (CCB), also der abgesicherten Umsätze aus Cloudverträgen, hervor./ag/jha/

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 220 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat SAP (SAP SE) nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe unbestreitbar stark abgeschnitten und auf den ersten Blick durch die Bank positiv überrascht, schrieb Charles Brennan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Geschäftsentwicklung unterstreiche die Dynamik der Cloud-Transformation und entkräfte die Sorgen vor einer KI-Disruption des Kerngeschäft. Für die zuletzt gut gelaufenen Aktien sei allerdings keine Trendumkehr in Sicht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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