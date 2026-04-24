AKTIE IM FOKUS: SAP sorgen mit Zahlen für deutlich bessere Stimmung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP (SAP SE) hat mit überraschend guten Quartalszahlen am Freitag die Laune der Anleger aufgehellt. Die Aktien des bisher schwächsten DAX-Wertes des laufenden Jahres erholten sich vorbörslich um fast 8 Prozent. Mit den auf Tradegate gehandelten 151,48 Euro liegen die Papiere der Walldorfer 2026 nun noch rund 27 Prozent im Minus.

Die Experten sahen in ihren ersten Reaktionen vor allem den aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartenden Umsatz (current cloud backlog - CCB) als positive Überraschung.

Analysten wie Toby Ogg von JPMorgan und Charles Brennan von Jefferies machten anlässlich der positiven Überraschung des ersten Quartals auch noch einmal die jüngsten Aussagen des Konzernchefs Christian Klein in der "Financial Times" zum Thema.

Viele Anleger dürften sich darüber angesichts nun nahezu unveränderter Jahresziele noch einmal wundern, so Brennan. Ob es nämlich notwendig gewesen sei, die KI-Situation mit dem Cloud-Wandel zu vergleichen und die Investoren auf kurzfristige Belastungen zugunsten langfristiger Erfolge einzustellen. Unter dem Strich dürfte der Quartalsbericht aber helfen, verlorenen Boden gutzumachen, so der Jefferies-Experte./ag/ajx/jha/