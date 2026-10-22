Sartorius Stedim Biotech Aktie
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
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22.10.2026 11:43:39
AKTIE IM FOKUS: Sartorius auf Hoch seit Januar 2025 - Laborgeschäft überzeugt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Quartalszahlen haben die Aktien von Sartorius (Sartorius vz) am Donnerstag auf ein Hoch seit Januar 2025 getrieben. Die Papiere des Laborausrüsters stiegen im Xetra-Handel um bis zu sechs Prozent. Mit bis zu 276,70 Euro schafften sie es knapp über das bisherige 21-Monatshoch von 276,10 Euro aus dem Februar 2025. Allerdings ließ der Rückenwind im Verlauf dann wieder etwas nach. Zuletzt lag das Plus noch bei drei Prozent.
James Vane-Tempest attestierte dem Laborausrüster in einer ersten Einschätzung ein starkes drittes Quartal. Treiber dafür sei vor allem das Laborgeschäft (LPS) gewesen, das die Erwartungen übertroffen habe. JPMorgan-Experte Richard Vosser hob die für den Bereich etwas anspruchsvoller gewordenen Wachstums- und Margenziele hervor.
Den Bereich Bioprocess Solutions (BPS), der vor allem die Tochter Sartorius Stedim (Sartorius Stedim Biotech) umfasst, sahen Experten eher im Rahmen der Erwartungen. Vosser geht daher in der Summe davon aus, dass die Konsensschätzungen auf Konzernebene nicht groß verändert werden.
Einen positiven Aspekt sah Vosser aber auch im operativen währungsbereinigten Wachstum der BPS-Sparte. Dieses sei ermutigend und sollte seiner Einschätzung nach zu einer guten Kursentwicklung beitragen. Dies verhalf den Stedim-Kurs an der Pariser Börse dann auch mit zuletzt rund einem Prozent in die Gewinnzone./tih/tav/zb
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Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
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22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech delivers strong operational growth and robust profitability (EQS Group)
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21.10.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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07.10.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth (EQS Group)
|
22.07.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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08.07.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026 (EQS Group)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|13:52
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius Stedim Biotech
|210,00
|0,38%
|Sartorius AG Vz.
|281,60
|3,49%
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