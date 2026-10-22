Sartorius Stedim Biotech Aktie

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WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002

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22.10.2026 11:43:39

AKTIE IM FOKUS: Sartorius auf Hoch seit Januar 2025 - Laborgeschäft überzeugt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Quartalszahlen haben die Aktien von Sartorius (Sartorius vz) am Donnerstag auf ein Hoch seit Januar 2025 getrieben. Die Papiere des Laborausrüsters stiegen im Xetra-Handel um bis zu sechs Prozent. Mit bis zu 276,70 Euro schafften sie es knapp über das bisherige 21-Monatshoch von 276,10 Euro aus dem Februar 2025. Allerdings ließ der Rückenwind im Verlauf dann wieder etwas nach. Zuletzt lag das Plus noch bei drei Prozent.

James Vane-Tempest attestierte dem Laborausrüster in einer ersten Einschätzung ein starkes drittes Quartal. Treiber dafür sei vor allem das Laborgeschäft (LPS) gewesen, das die Erwartungen übertroffen habe. JPMorgan-Experte Richard Vosser hob die für den Bereich etwas anspruchsvoller gewordenen Wachstums- und Margenziele hervor.

Den Bereich Bioprocess Solutions (BPS), der vor allem die Tochter Sartorius Stedim (Sartorius Stedim Biotech) umfasst, sahen Experten eher im Rahmen der Erwartungen. Vosser geht daher in der Summe davon aus, dass die Konsensschätzungen auf Konzernebene nicht groß verändert werden.

Einen positiven Aspekt sah Vosser aber auch im operativen währungsbereinigten Wachstum der BPS-Sparte. Dieses sei ermutigend und sollte seiner Einschätzung nach zu einer guten Kursentwicklung beitragen. Dies verhalf den Stedim-Kurs an der Pariser Börse dann auch mit zuletzt rund einem Prozent in die Gewinnzone./tih/tav/zb

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13:52 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:01 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:33 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Sartorius Stedim Biotech 210,00 0,38% Sartorius Stedim Biotech
Sartorius AG Vz. 281,60 3,49% Sartorius AG Vz.

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