AKTIE IM FOKUS: Sartorius nach Quartalsbericht wieder abwärts

FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Kursschock wegen einer enttäuschenden Entwicklung des US-Konkurrenten Danaher können die Anleger von Sartorius (Sartorius vz) am Donnerstag noch nicht verdauen. Der Erholungsversuch vom Vortag erwies sich nach dem Quartalsbericht des Laborausrüsters als Strohfeuer. Mit einem Abschlag von 3,3 Prozent auf 214,30 Euro näherte sich der Kurs dem Dienstagstief. Das Jahresminus liegt nun wieder bei mehr als 13 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Werte gab am Donnerstag leicht nach.

Sartorius legte Zahlen für das zweite Quartal vor, die den Aktienkurs nicht beleben konnten. Sie seien wegen Zollrückerstattungen etwas unübersichtlich ausgefallen, schrieb der Experte Charles Weston von der kanadischen Bank RBC.

Laut Matthew Weston von der Bank UBS blieb die Umsatzentwicklung etwas unter den Erwartungen zurück. Bezüglich der Jahreszielspanne erwähnte er einen Hinweis des Unternehmens, dass der Umsatz im Mittelpunkt und damit leicht unter dem Analystenkonsens liegen könnte.

Am Dienstag waren die Sartorius-Aktien bis auf 208 Euro eingebrochen, weil Danaher seine Anleger mit seiner operativen Entwicklung vor allem im Bioprocessing-Geschäft geschockt hatte. In dieser Hinsicht habe Sartorius etwas beruhigt, schrieb der UBS-Analyst Weston. Die Probleme von Wettbewerbern in diesem Bereich wirkten nun eher wie ein eher "isoliertes Problem" dieser Unternehmen./tih/la/jha/

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