Sartorius vz. Aktie

Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 08:30:38

AKTIE IM FOKUS: Sartorius vorbörslich begehrt - Ausblick reicht für Erholung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius (Sartorius vz) sorgt am Dienstag mit seinem Quartalsbericht für Aufbruchstimmung unter den Anlegern. Im Zuge erwartungsgemäßer Jahreszahlen sorgte das Unternehmen mit dem Ausblick für Erleichterung. Der Kurs stiegt auf der Handelsplattform Tradegate um 5,4 Prozent auf 247,55 Euro - ausgehend von einem Tief seit November, das am Vortag im Xetra-Handel erreicht worden war.

Die Resultate erfüllten nach Börsianerangaben die Erwartungen und der Ausblick klinge in der Wortwahl positiv, sagte ein Händler. Die Ziele für 2026 erfüllten zwar nicht alle Erwartungen, doch vor dem Hintergrund der zuletzt düsteren Kursentwicklung sollten sie ausreichen für eine Erholung, hieß es. Seit dem Zwischenhoch von Anfang Januar bei 267,70 Euro waren die Aktien zuletzt um bis zu 13,5 Prozent abgesackt. Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan sprach in einem ersten Kommentar von einem "bereinigenden Quartalsbericht"./tih/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sartorius AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Sartorius AG Vz.

mehr Analysen
02.02.26 Sartorius vz. Neutral UBS AG
02.02.26 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
12.01.26 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sartorius AG Vz. 248,30 4,72% Sartorius AG Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich freundlich -- Asiens Börsen sehr stark
Der heimische Markt dürfte sich ohne größere Veränderung präsentieren. Der deutsche Leitindex wird im Plus erwartet. Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen