Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|
03.02.2026 08:30:38
AKTIE IM FOKUS: Sartorius vorbörslich begehrt - Ausblick reicht für Erholung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius (Sartorius vz) sorgt am Dienstag mit seinem Quartalsbericht für Aufbruchstimmung unter den Anlegern. Im Zuge erwartungsgemäßer Jahreszahlen sorgte das Unternehmen mit dem Ausblick für Erleichterung. Der Kurs stiegt auf der Handelsplattform Tradegate um 5,4 Prozent auf 247,55 Euro - ausgehend von einem Tief seit November, das am Vortag im Xetra-Handel erreicht worden war.
Die Resultate erfüllten nach Börsianerangaben die Erwartungen und der Ausblick klinge in der Wortwahl positiv, sagte ein Händler. Die Ziele für 2026 erfüllten zwar nicht alle Erwartungen, doch vor dem Hintergrund der zuletzt düsteren Kursentwicklung sollten sie ausreichen für eine Erholung, hieß es. Seit dem Zwischenhoch von Anfang Januar bei 267,70 Euro waren die Aktien zuletzt um bis zu 13,5 Prozent abgesackt. Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan sprach in einem ersten Kommentar von einem "bereinigenden Quartalsbericht"./tih/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
08:30
|AKTIE IM FOKUS: Sartorius vorbörslich begehrt - Ausblick reicht für Erholung (dpa-AFX)
|
07:00
|EQS-News: Sartorius achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Sartorius wächst 2025 deutlich profitabel und blickt weiter positiv nach vorn (EQS Group)
|
30.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
30.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|02.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|02.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|02.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.01.26
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|248,30
|4,72%