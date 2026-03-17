AKTIE IM FOKUS: Sartorius vorbörslich nach Mittelfristzielen sehr fest

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die neuen mittelfristigen Ziele von Sartorius (Sartorius vz) sind am Dienstag vorbörslich sehr positiv vom Markt aufgenommen worden. Die Aktie des Labor- und Pharmazulieferers legte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 3,7 Prozent auf 216,70 Euro zu.

Analyst Richard Vosser von JPMorgan schrieb, dass die bis zum Jahr 2030 in Aussicht gestellten Ziele zwar 4 Prozent niedrigere Konsensschätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebitda) implizierten, während sich an den entsprechenden Konsensprognosen für die Tochter Sartorius Stedim (Sartorius Stedim Biotech) nichts ändern dürfte.

Da sich die Aktien im Vergleich zur europäischen Pharmabranche seit der Vorlage der Jahreszahlen aber deutlich unterdurchschnittlich entwickelt hätten, dürfte ihm zufolge die Kursreaktion nun positiv sein. RBC-Analyst Charles Weston hob zudem den Geschäftsbereich Bioprocess Solutions (BPS) positiv hervor.

Dieser stehe besonders im Fokus der Anleger und hier liege der Mittelpunkt der angegebenen Wachstumsspanne über der Konsenserwartung./ck/nas

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