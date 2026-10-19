Schneider Electric Aktie

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WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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19.10.2026 18:16:39

AKTIE IM FOKUS: Schneider Electric unter Druck wegen Kapitalerhöhung

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Schneider Electric leiden am Montag nachbörslich unter einer angekündigten Kapitalerhöhung. Im Tradegate-Handel verloren sie nach Börsenschluss 2,6 Prozent im Vergleich zu ihrem Schlusskurs an der Pariser Heimatbörse, der mit 0,3 Prozent nur moderat im Minus gelegen hatte.

Das Elektrotechnik-Unternehmen, das als starker Profiteur des Rechenzentren-Megatrends gilt, hatte nach Börsenschluss eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von rund 6 Milliarden Euro angekündigt - unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Die Maßnahme soll wie zuvor mitgeteilt der Finanzierung der insgesamt 22,6 Milliarden Dollar schweren Übernahme des US-Softwareanbieters PTC dienen, die vor zwei Wochen bekanntgegeben wurde. Mit diesem will Schneider seinen Fußabdruck in Produktdesign, -konstruktion und Datenmanagement stärken./tih/he

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19.10.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
19.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
16.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
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