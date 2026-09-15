SCHOTT Pharma Aktie
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
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15.09.2026 10:59:39
AKTIE IM FOKUS: Schott Pharma bröckeln ab nach Hoch seit mehr als einem Jahr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SCHOTT Pharma haben am Dienstag von einem positiven Analystenkommentar profitiert. Die anfängliche Kursdynamik hat im weiteren Handelsverlauf aber deutlich nachgelassen. Zuletzt notierten die Papiere des Pharmaindustrie-Zulieferers noch 1,6 Prozent im Plus bei 22,95 Euro, nachdem sie zum Handelsstart um 5,5 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr nach oben geschnellt waren. Für das laufende Jahr steht eine eindrucksvolle Kursrally von 52 Prozent zu Buche.
Die US-Bank JPMorgan nahm die Bewertung von Schott Pharma mit "Overweight" und einem Kursziel von 27,10 Euro auf. Der Spezialist für Aufbewahrung und Verabreichung injizierbarer Medikamente profitiere von strukturellen Trends sowie seiner führenden Marktposition, betonte Analyst Philip Omnou. Er rechnet bis zum Jahr 2029 mit einem durchschnittlichen jährlichen Ergebnissteigerungspotenzial von 14 Prozent./edh/jha/
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