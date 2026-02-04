Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 08:27:40

AKTIE IM FOKUS: Schwacher Ausblick setzt Novo Nordisk unter Kursdruck

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aussicht auf sinkende Umsätze des Pharmaherstellers Novo Nordisk dürfte den Kurs der Aktie am Mittwoch schwer belasten. Die auch auf Tradegate gehandelten Papiere büßten am Morgen umgerechnet mehr als 15 Prozent auf umgerechnet 312 dänische Kronen ein, bei bislang gut 115.000 gehandelten Aktien. Heimatbörse des Unternehmens ist Kopenhagen.

Der Ausblick der Dänen impliziere, dass bereinigter Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis je Aktie um 7 bis 10 Prozent unter den jeweiligen Konsensschätzungen liegen dürfte, kalkulierte Analyst Graham Parry von der Citigroup. Der Gegenwind betreffe vor allem das Abnehmmittel Wegovy in den USA. Hier belasteten niedrigere Preise, Einschränkungen beim Gesundheitsprogramm Medicaid und rückläufige Trends bei der injizierbaren Version des Medikaments./bek/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novo Nordisk

mehr Nachrichten