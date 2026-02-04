Novo Nordisk Aktie
AKTIE IM FOKUS: Schwacher Ausblick setzt Novo Nordisk unter Kursdruck
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aussicht auf sinkende Umsätze des Pharmaherstellers Novo Nordisk dürfte den Kurs der Aktie am Mittwoch schwer belasten. Die auch auf Tradegate gehandelten Papiere büßten am Morgen umgerechnet mehr als 15 Prozent auf umgerechnet 312 dänische Kronen ein, bei bislang gut 115.000 gehandelten Aktien. Heimatbörse des Unternehmens ist Kopenhagen.
Der Ausblick der Dänen impliziere, dass bereinigter Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis je Aktie um 7 bis 10 Prozent unter den jeweiligen Konsensschätzungen liegen dürfte, kalkulierte Analyst Graham Parry von der Citigroup. Der Gegenwind betreffe vor allem das Abnehmmittel Wegovy in den USA. Hier belasteten niedrigere Preise, Einschränkungen beim Gesundheitsprogramm Medicaid und rückläufige Trends bei der injizierbaren Version des Medikaments./bek/mis
