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29.04.2026 08:55:39

AKTIE IM FOKUS: Scout24 machen weiter Boden gut

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Scout24 überzeugt zur Wochenmitte die Anleger mit Quartalszahlen, Zuversicht für die weitere Geschäftsentwicklung und einer Beschleunigung des Aktienrückkaufprogramms. Auf Tradegate verteuerten sich die Titel des Internetportal-Betreibers um 7,6 Prozent zum Xetra-Schluss.

Der DAX-Konzern steigerte im ersten Jahresviertel dank einer hohen Kundennachfrage Umsatz und Gewinn deutlich und sieht sich auf Kurs, die Ziele für 2026 zu erreichen.

Die vorgelegten Zahlen und die Aktienrückkäufe stützen den Kurs, der sich von Juli 2025 bis Anfang April in einer steilen Talfahrt nahezu halbiert hatte und sich zuletzt wider etwas fing.

JPMorgan-Analyst Marcus Diebel wertet den Bericht als zuversichtlich stimmenden Check für den Anlagehintergrund von Scout24. Diebel blickt nun bereits auf den Kapitalmarkttag des Unternehmens im Mai und erwartet dort weitere Details zur Strategie./ajx/stk/zb

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