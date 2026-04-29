Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|
29.04.2026 08:55:39
AKTIE IM FOKUS: Scout24 machen weiter Boden gut
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Scout24 überzeugt zur Wochenmitte die Anleger mit Quartalszahlen, Zuversicht für die weitere Geschäftsentwicklung und einer Beschleunigung des Aktienrückkaufprogramms. Auf Tradegate verteuerten sich die Titel des Internetportal-Betreibers um 7,6 Prozent zum Xetra-Schluss.
Der DAX-Konzern steigerte im ersten Jahresviertel dank einer hohen Kundennachfrage Umsatz und Gewinn deutlich und sieht sich auf Kurs, die Ziele für 2026 zu erreichen.
Die vorgelegten Zahlen und die Aktienrückkäufe stützen den Kurs, der sich von Juli 2025 bis Anfang April in einer steilen Talfahrt nahezu halbiert hatte und sich zuletzt wider etwas fing.
JPMorgan-Analyst Marcus Diebel wertet den Bericht als zuversichtlich stimmenden Check für den Anlagehintergrund von Scout24. Diebel blickt nun bereits auf den Kapitalmarkttag des Unternehmens im Mai und erwartet dort weitere Details zur Strategie./ajx/stk/zb
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scout24
|
15:59
|Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
13:34
|Scout24-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet (finanzen.at)
|
12:34
|Scout24-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
08:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 83 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
29.04.26
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu Scout24
|12:42
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Scout24 Buy
|UBS AG
|07:48
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|07:47
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|06:42
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Scout24 Buy
|UBS AG
|07:48
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|07:47
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|06:42
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Scout24 Buy
|UBS AG
|07:48
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|07:47
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|06:42
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Scout24
|70,45
|-1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.