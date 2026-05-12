Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
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12.05.2026 16:02:38
AKTIE IM FOKUS: Scout24 ziehen an - Händler lobt neue Ziele
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das versprochene vorzeitige Übertreffen von Unternehmenszielen hat Scout24 am Dienstagnachmittag beflügelt. Nach einem Kurssprung von bis zu 5,7 Prozent behaupteten die Aktien zuletzt ein Plus von 3,7 Prozent auf 73,30 Euro. Damit führte der Internetportal-Betreiber die Gewinnerliste im DAX an. Das Minus seit Jahresbeginn dämmten die Titel auf knapp 15 Prozent ein.
Scout24 kündigte auf seinem diesjährigen Kapitalmarkttag an, die vor zwei Jahren vorgestellten Wachstumsziele allesamt vorzeitig übertreffen zu wollen - auch dank neuer Produkte und Künstlicher Intelligenz. Im Rahmen des neuen Finanz- und Wachstumsplans für die kommenden zwei Jahre soll die operative Ergebnismarge (Ebitda) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bis 2028 auf rund 64 Prozent steigen. Das angestrebte jährliche Umsatzplus soll am oberen Ende des bisher angepeilten, hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Zehnerprozentbereichs liegen.
Ein Börsenhändler sprach von insgesamt positiven Nachrichten. Die für 2028 angepeilte Ebitda-Marge liege über der Konsensschätzung./gl/he
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