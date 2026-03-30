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secunet Security Networks Aktie

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WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503

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30.03.2026 10:52:38

AKTIE IM FOKUS: Secunet auf Einjahrestief - Zahlen keine Erleichterung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngste Kursrutsch bei Secunet (secunet Security Networks) Security hat sich am Montag weiter zugespitzt. Vorgelegte Zahlen des IT-Sicherheitsunternehmens, die laut Händlern den vorherigen Angaben entsprachen, konnten den Abwärtstrend nicht bremsen. Dass die Titel bis zu zehn Prozent einbüßten und mit 152,80 Euro ein Tief seit fast einem Jahr erreichten, wurde mit charttechnischen Aspekten begründet. Das Minus mäßigte sich zuletzt leicht auf 7,7 Prozent.

Die Aktien standen letztmals im April 2025 unter 160 Euro. Im Verlauf wurde am Montag zuerst die 170-Euro-Marke unterschritten, die im November und Mitte März mehrmals als Unterstützung fungiert hatte. Die These eines Händlers lautete, dass durch den Fall darunter zusätzlicher Druck auf die Aktien ausgeübt wurde. Mit dem testierten Geschäftsbericht 2025 hatte Secunet die bereits veröffentlichten Eckdaten bestätigt. Gleiches gilt für die Ende Januar gesteckten Jahresziele.

Der Trend bei den Aktien hat schon länger nach unten gedreht. Ende Januar hatten sie noch gut dagestanden mit einem Hoch seit Juni 2023, doch seither geht der Trend teils steil bergab. In der Spitze haben sie nun seither 38 Prozent verloren. Der Beschluss einer angepassten Dividendenpolitik hatte die Aktien bereits am vergangenen Freitag belastet./tih/edh/nas

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